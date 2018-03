Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg-Wiehre: Radfahrer verletzt ...

Freiburg-Wiehre: Radfahrer verletzt - Unfallhergang unklar / Polizei sucht nach zeugen und Beteiligten

Freiburg - Aktuell ging bei der Verkehrspolizei Freiburg per E-Mail die Mitteilung über einen Verkehrsunfall ein, der sich am 16.03.2018, gegen 8:15 Uhr, in der Heinrich-von-Stephan-Straße bei Haus Nr. 8a ereignet haben soll. Dabei sei ein Auto mit einem Fahrrad kollidiert. Der E-Mail-Absender gab sich als beteiligter Autofahrer zu erkennen. Direkt nach dem Unfall habe er Kontakt mit dem verletzten Radfahrer aufgenommen. Da er aber auf dem Weg zum Flughafen gewesen sei, habe er dem Radfahrer lediglich seine Personalien mitgeteilt und ihm ein Taxi gerufen.

Der genaue Unfallhergang kann vermutlich erst geklärt werden, wenn der Mitteiler nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub bei der Polizei vorstellig gewesen ist.

Zwischenzeitlich bittet die Verkehrspolizei Freiburg darum, dass sich Zeugen und Beteiligte des Unfalls zur Klärung des Sachverhalts melden. Hinweise werden rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-3100 entgegengenommen.

