Polizeipräsidium Freiburg / Freiburg: Zeugenaufruf nach ...

Freiburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg - Am 08.10.2018 befuhren die beiden Unfallbeteiligten von der Mooswaldallee kommend und bogen nach links in die Hans-Bunte-Straße in Richtung B 3 ab. Nach dem Abbiegevorgang fuhr der bislang unbekannte Autofahrer eines weißen Pkw vom mittleren Fahrstreifen nach rechts und streifte hierbei den ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden schwarzen Polo der 19jährigen Autofahrerin, welcher hierdurch beschädigt wurde.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0761- 8823100.

lr

