Polizeipräsidium Freiburg / Gebäudebrand - Rickenbach Hütten - ...

Gebäudebrand - Rickenbach Hütten - Landkreis Waldshut

Freiburg - Erstmeldung:

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.20 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle in Waldshut ein Gebäudebrand in Rickenbach - Hütten, Landkreis Waldshut gemeldet.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Einfamilienhaus im Vollbrand. Die Brandursache ist unklar die Löscharbeiten dauern derzeit an.

Ein Hausbewohner, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs alleine im Haus befand, wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben.

Es wird nachberichtet.

Stand 03.00 Uhr

