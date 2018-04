Polizeipräsidium Freiburg / Gefährdung des Straßenverkehrs - ...

Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Freiburg - LKR EM

- Endingen a. K.

Am Samstagabend (14.04.2018) kam es gegen 20:00 Uhr auf der L113, zwischen Endingen und Riegel, zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen. Der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes überholte mehrfach trotz Gegenverkehr, wobei es in zwei Fällen beinahe zu einem Frontalzusammenstoß kam. Die beiden Fahrzeugführer konnten einen Unfall vermeiden, indem sie mit ihren Fahrzeugen nach rechts in das angrenzende Ackergelände steuerten. Einer dieser beiden Fahrzeugführer fuhr anschließend weiter. Dieser und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

Stand: 04:30 Uhr

