Polizeipräsidium Freiburg / Gefahrensituation durch Person auf ...

Gefahrensituation durch Person auf Fahrbahn - Verdacht Straßenverkehrsgefährdung - Größerer Polizeieinsatz - Zeugenaufruf

Freiburg - Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg, Stadtteile St.Georgen, Halsach, B 3, Guildfordallee

Am Freitag, den 16.03.2018, gegen 17:55 Uhr, wurde dem FLZ des Polizeipräsidiums Freiburg mitgeteilt, dass ein junger Mann als Fußgänger auf der B 3 unterwegs sei und mehrfach die Fahrbahn überqueren würde. Es sei schon zu gefährlichen Situationen gekommen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten bremsen und ausweichen müssen.

Die Bundesstraße B 3, Guildfordallee ist an dieser Stelle autobahnähnlich ausgebaut. Der Fahrzeugverkehr ist an dieser Stelle in beiden Richtungen für 60 bis 80 km/h zugelassen.

Aus diesem Grunde wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifen angefahren. Vor Ort konnte der Sachverhalt bestätigt werden. Der 27-jährige Mann, mit kurzem Haarschnitt, der mit grünem T-Shirt und grauem Pulli bekleidet war, befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und floh zunächst auch vor den Beamten, die ihn aus dem Gefahrenbereich bringen wollten.

Nach einiger Zeit gelang es den Beamten ihn einzufangen, festzuhalten und aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Er wurde umgehend fachlicher Hilfe zugeführt.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) hat nun Ermittlungen wegen des Anfangsverdachtes der Straßenverkehrsgefährdung einleiten müssen und sucht noch Zeugen des Vorfalles oder Verkehrsteilnehmer, welcher durch die Person auf der Fahrbahn behindert oder gefährdet wurden.

