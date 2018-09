Polizeipräsidium Freiburg / Gemarkung Herbolzheim: Unfall auf ...

Gemarkung Herbolzheim: Unfall auf der B 3 - BMW gesucht

Am Montagabend (25.09.18) kam es gegen 21.35 Uhr auf der B 3, zwischen Herbolzheim und Ringsheim, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Toyota Yaris überholte einen vor ihm fahrenden bislang unbekannten PKW. Während dieses Überholvorganges wurde der Toyota Yaris ebenfalls von einer nachfolgenden dunklen Limousine überholt. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Toyota und der dunklen Limousine. Der Limousinen Fahrer fuhr jedoch weiter in Richtung Ringsheim, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Aufgefundene Fahrzeugteile an der Unfallstelle lassen darauf schließen, dass es sich bei der flüchtigen dunklen Limousine um einen BMW handelt; dieser müsste Beschädigungen auf der Beifahrerseite aufweisen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

