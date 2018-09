Polizeipräsidium Freiburg / Görwihl: Autofahrerin kommt von ...

Görwihl: Autofahrerin kommt von Straße ab - leicht verletzt

Freiburg - Am Donnerstag kam eine 60 Jahre alte Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Albbruck-Schachen und Görwihl-Niederwihl von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt. Die Frau war gegen 12:30 Uhr mit ihrem VW von der Strecke abgekommen. Neben ihrem Pkw, der erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde auch ein Leitpfosten beschädigt. Während die Frau vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus kam, wurde ihr Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 5000 Euro.

