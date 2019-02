Polizeipräsidium Freiburg / Gottenheim - Großer Schaden beim ...

Gottenheim - Großer Schaden beim Angelsportverein

Freiburg - Zu einem Einbruch im Lagergebäude des ASV Gottenheim am ehemaligen Ponyhof vom 7./8. Februar ergab die Bestandsaufnahme einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. So wurden u. a. ein 5 KW Notstromaggregat, Marke Honda, ein Freischneider, mindestens 16 unterschiedlich große Festzelt-Planen (Weiß und Grün), 2 Gastro-Tische in Edelstahl, ca. 40 Stück 3-fach Steckdosen, 5 Kabeltrommeln und div. Verlängerungskabel, eine Friteuse und div. Küchengeschirr sowie ein großer Sonnenschirm mit Aufschrift "Ganter" entwendet. Das Diebesgut muss mit einem größeren Kombi oder Lkw abtransportiert worden sein. Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben? Wo wurden solche Waren zum Kauf angeboten? Hinweise werden an den Polizeiposten Bötzingen, Telefon 07663 6053-0, erbeten.

