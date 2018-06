Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: 2000 Euro Schaden ...

Grenzach-Wyhlen: 2000 Euro Schaden bei Unfallflucht - Polizei sucht rotes Fahrzeug

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch in Grenzach sucht die Polizei ein rotes Fahrzeug. Dieses war an einer Karambolage auf dem Parkplatz des Anwesens "Hörnle 8" beteiligt und beschädigte einen dort abgestellten Hyundai. Dieser wurde im Heckbereich erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Am Hyundai fand die Polizei rote Farbantragungen. Sie sucht deshalb nach einem roten Fahrzeug, das ebenfalls Beschädigungen aufweisen müsste und zur Unfallzeit im Bereich des "Hörnle" unterwegs war. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen entgegen (07624-98900).

