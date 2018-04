Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: 78 Jahre alter ...

Grenzach-Wyhlen: 78 Jahre alter Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg - Mit schweren Verletzungen kam ein 78-jähriger Rollerfahrer am Freitag ins Krankenhaus nach Lörrach, nachdem er mit einem abbiegenden Auto kollidiert war. Gegen 10:15 Uhr beabsichtigte der 82 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz, von der B 34 nach links in den Gmeiniweg einzufahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden Rollerfahrer. Der Mercedes und das Kleinkraftrad prallten ineinander. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich um den Verletzten. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1500 Euro.

