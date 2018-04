Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: Auto in der ...

Grenzach-Wyhlen: Auto in der Scheffelstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg - Grenzach-Wyhlen: Auto in der Scheffelstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 13.05 Uhr und 16.30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz hinter der Feuerwehr in der Scheffelstraße geparkten schwarzen Hyundai Tucson. Das Fahrzeug wurde an der Windschutzscheibe, Seitenscheiben und Türen an der Beifahrerseite zerkratzt. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Über die Höhe ist noch nichts bekannt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (07624/98900)

de/jk

