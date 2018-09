Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: Beim Überholen ...

Grenzach-Wyhlen: Beim Überholen Sachschaden verursacht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg - Rund 8000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstag gegen 12.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Rheinfelder Straße. Aus der Eisenbahnstraße bog eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Audi Q7 in die Rheinfelder Straße ein und versuchte sogleich, einen direkt zuvor an der Haltestelle Rathaus losgefahrenen Linienbus zu überholen. Die 39-jährige musste aufgrund es entgegenkommenden Fahrzeugverkehrs abbremsen, um sich wieder nach rechts einzuordnen. Dabei scherte sie zu früh wieder ein und streifte mit ihrer vorderen rechten Fahrzeugseite das hintere Fahrzeugheck des Linienbusses. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen Rheinfelden (07624/98900) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

ma/md

