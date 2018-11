Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: Feuerwehreinsatz ...

Grenzach-Wyhlen: Feuerwehreinsatz nach chemischer Reaktion in Firmengebäude

Freiburg - Am Freitagmorgen kam es in einem Chemiebetrieb zu einem Zwischenfall, der einen Einsatz der Feuerwehr nach sich zog. Nach den ersten Meldungen war aus einem Behälter Dampf ausgetreten, wodurch Alarm ausgelöst wurde. Die ersten Ermittlungen des Polizeipostens Grenzach-Wyhlen ergaben, dass es in einem Großbehälter durch eine chemische Reaktion zu einem Temperaturanstieg kam, wodurch blausäurehaltiger Dampf austrat. Das Sicherheitssystem löste daraufhin Alarm aus. Das betroffene Gebäude wurde sofort geräumt und gleichzeitig Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung eingeleitet. Hierzu waren u.a. die werkseigene Feuerwehr und die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen im Einsatz. Austretender Dampf wurde mittels Wasser niedergeschlagen, um eine Verbreitung zu vermeiden. Eine Person musste aufgrund von Schwindel vom werkseigenen Sänitätsdienst kurz behandelt werden. Ein Sachschaden ist nach derzeitiger Kenntnis nicht entstanden. Der Messtrupp der Feuerwehr stellte keine messbaren Schadstoffwerte fest. Aus diesem Grund konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Eine Gefahr für die Umwelt bzw. Bevölkerung bestand nicht. Wie es zu dem Austritt kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

