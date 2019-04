Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: Kradfahrer und ...

Grenzach-Wyhlen: Kradfahrer und Sozia leicht verletzt

Freiburg - Mit seinem Triumph Motorrad befuhr am Samstag gegen 19.40 Uhr ein 31 Jahre alter Mann mit Sozia von Wyhlen kommend die Inzlinger Straße in Fahrtrichtung Inzlingen. Auf Höhe eines Waldweges kam ihm ein Traktor entgegen, an welchem ein landwirtschaftlicher Arbeitsanhänger angehängt war. Der Traktor bog nach rechts in den dortigen Waldweg ein und dabei scherte der Anhänger aus. Der Kradfahrer musste daraufhin ausweichen und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach rechts aufs Bankett und stürzte. Der Fahrer uns seine 27 Jahre alte Sozia verletzten sich leicht beim Sturz und wurden vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Die Triumph war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ob der entgegenkommende Traktor den Unfall überhaupt bemerkt hatte, ist bislang unklar.

md/ma

