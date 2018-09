Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: Mit gestohlenem ...

Grenzach-Wyhlen: Mit gestohlenem Lieferwagen Unfall verursacht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg - Mit einem gestohlenem Lieferwagen verunfallte in der Nacht zum Sonntag ein unbekannter Fahrer auf der neu gebauten Solvay-/Gewerbestraße in Wyhlen und flüchtete danach. Der beschädigte Lieferwagen wurde am Sonntagmorgen 06:30 Uhr entdeckt. Der Fahrer muss in der Nacht aus der Südstraße kommend zu schnell unterwegs gewesen sein, so dass geradeaus über die Grünfläche schoss, einen Krötenzaun durchbrach und ein Verkehrszeichen beschädigte. Im weiteren Verlauf schleuderte der Wagen quer über Straße und sprang eine ca. einen halben Meter hohe Mauer hinunter, bevor der auf dem dortigen Geh- und Radweg zum Stillstand kam. Dabei wurde der Lieferwagen schwer beschädigt. Die hochwertigen Maschinen darin wurden ausgeladen, lagen aber immer noch bei Eintreffen der Polizei zum Abtransport bereit auf dem Asphalt. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der weiße Renault Master mit Schweizer Kennzeichen am Samstagabend gegen 22:00 Uhr in der Bettinger Straße unverschlossen abgestellt und von dort gestohlen worden. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Bettinger Straße (Grenzach) oder in der Solvay-/Gewerbestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07624 9890-0 zu melden.

