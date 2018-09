Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: Nächtlicher Brand ...

Grenzach-Wyhlen: Nächtlicher Brand in Gartengelände - Gartenhütte niedergebrannt - vorsätzliche Brandstiftung vermutet

Freiburg - Grenzach-Wyhlen: Nächtlicher Brand in Gartengelände - Gartenhütte niedergebrannt - vorsätzliche Brandstiftung vermutet

Gebrannt hat es in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in einem Gartengelände im Ortsteil Wyhlen. Dabei brannte eine Gartenhüte komplett nieder. Das gesamte Inventar wurde zerstört. Um 3.40 Uhr hörte ein Zeuge explosionsartige Geräusche aus dem Gartengelände. Bei der Nachschau bemerkte er ein größeres Feuer und setzte einen Notruf ab. Polizei und Feuerwehr eilten zum Gartengelände, auf dem eine Hütte in Vollbrand stand. Die Feuerwehr Granzach-Wyhlen setzte 23 Mann zur Brandbekämpfung ein. Am Brandort wurden Spuren entdeckt, die auf vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen. Die Ermittlungen dazu laufen.

de

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Dietmar Ernst Telefon: 07621 176105 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/