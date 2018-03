Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen, OT Grenzach (Lkr. ...

Grenzach-Wyhlen, OT Grenzach (Lkr. Lörrach) - In Wohnhaus eingebrochen

Freiburg - Im Laufe des Samstages wurde in ein in der Talstraße in Grenzach befindliches Wohnhaus eingebrochen. Die Abwesenheit der Eigentümer nutzte die Täterschaft und hebelte am Nachmittag bzw. späten Abend zunächst eine Terrassentüre auf. Nachdem die Täterschaft so in das Gebäude eindringen konnte, entwendete sie aufgefundenen Schmuck. Der genaue Wert des Diebesgutes kann bislang nicht exakt beziffert werden.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche am Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07624 98900 zu melden.

RR/Wü - FLZ/MK

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 / 882 - 0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/