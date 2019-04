Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: Radfahrer stürzt in ...

Grenzach-Wyhlen: Radfahrer stürzt in Personengruppe - vier Verletzte

Freiburg - Mit seinem Fahrrad befuhr am Freitag gegen 17.50 Uhr ein 47 Jahre alter Mann die Schloßgasse in Richtung Talbachweg, als ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Ford aus der entgegengesetzten Richtung kam und nach links in ein Grundstück einfahren wollte. Der Ford-Fahrer übersah dabei den Radfahrer. Dieser wich auf den Gehweg aus und fuhr dabei in eine dort stehende Personengruppe und kam dort zu Fall. Hierdurch wurden er selbst und drei Fußgänger verletzt. Der Radfahrer kam mit dem DRK ins Krankenhaus, die leichtverletzten Fußgänger zwischen 51 Jahren und 75 Jahren begaben sich eigenständig in die Klinik. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

