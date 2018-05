Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: Senior ohne ...

Grenzach-Wyhlen: Senior ohne Führerschein unterwegs

Freiburg - Grenzach-Wyhlen: Senior ohne Führerschein unterwegs

Völlig uneinsichtig verhielt sich ein 82-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Wyhlen. Einer Polizeistreife kam in der Heinrich-Heine-Straße ein Ford entgegen, an dessen Steuer ein 82-jähriger Mann saß, von dem sie wussten, dass er keinen Führerschein mehr hat. Die Beamten wendeten, fuhren hinterher und sichteten den Ford in einer Seitenstraße. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Senior an, dass er ja eigentlich im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, die ihm aber zu Unrecht entzogen wurde. Diese Argumentation zog jedoch nicht. Stattdessen beschlagnahmten die Beamten den Autoschlüssel und zeigten den Senior wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.

