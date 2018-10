Polizeipräsidium Freiburg / Grenzach-Wyhlen: Streit um einen ...

Grenzach-Wyhlen: Streit um einen Hund ruft Polizei auf den Plan

Freiburg - Zu einer Streitigkeit kam es am Samstagmittag gegen 14.20 Uhr auf einen Discounter-Parkplatz im "Hörnle". Eine Bettlerin saß seit den frühen Morgenstunden auf einem Gehweg beim Discounter und hatte einen Hund dabei. Da dieser nie Gassi geführt wurde und auch sonst keinerlei Regung zeigte, wurde am Mittag von einer besorgten Mitarbeiterin der Tierschutz verständigt. Aus Sorge wurde der Hund in ein Auto gesetzt. Wenige Minuten danach erschien der eigentliche Besitzer des Hundes und konnte das nicht fassen. Es kam zu einer Rangelei und er schlug mit den Fäusten auf das Auto. Die Polizei trennte die Parteien und holte den Hund aus dem Auto. Da dieser einen sehr lebhaften Eindruck machte und auch sonst keine Mangelerscheinungen aufwies, wurde er seinem Besitzer übergeben.

