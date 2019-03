Polizeipräsidium Freiburg / Heitersheim - Personengruppe sorgt ...

Heitersheim - Personengruppe sorgt ordentlich für Unruhe - Zeugen gesucht!!!

Freiburg - In der Nacht von Samstag, 09. März, auf Sonntag, 10. März wurde der Polizei gegen 01:30 Uhr mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche in Heitersheim, Im Stühlinger über die komplette Fahrbahn eine Barrikade aus Möbelstücken (Sperrmüll) errichteten, sowie Gegenstände in den Bach warfen. Zudem waren auf dem Grundstück der Johanniterschule und der Malteserhalle mehrere Mülleimer aus der Verankerung gerissen und ein Bauzaun umgedrückt worden. Auch ein Blumenkübel vor einer Gaststätte in der Hauptstraße wurde umgestoßen. Eine umgehend eintreffende Streifenbesatzung konnte vor Ort eine mehrköpfige Personengruppe antreffen. Ermittlungen gegen die Verursacher wurden eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Müllheim noch Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter Tel. 07631-17880, zu melden.

