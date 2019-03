Polizeipräsidium Freiburg / Herbolzheim-Broggingen: Brand eines ...

Herbolzheim-Broggingen: Brand eines Holzhaufens - Zeugen gesucht

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Sonntagabend (24. März 2019) brannte im Herbolzheimer Ortsteil Broggingen, ca. 500 Meter außerhalb des Ortsrandes in Richtung Ettenheim/Münchweier, ein größerer Holzhaufen. Der Brand wurde kurz nach 20.00 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren zeitweise bis zu zehn Meter hohe Flammen feststellbar. Der Brand konnte durch die Feuerwehr nach zwei Stunden vollständig gelöscht werden.

Die Polizei geht nach derzeitigem Kenntnisstand von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Brandlegung aus. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen, welche zwischen etwa 19.00 und 20.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich Personen und Fahrzeugen am nördlichen Ortsrand von Broggingen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07641 / 582-0, mit dem Polizeirevier in Emmendingen in Verbindung zu setzen.

td / wr

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Walter Roth Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1013 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/