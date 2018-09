Polizeipräsidium Freiburg / Herbolzheim: Fußgänger überquert die ...

Herbolzheim: Fußgänger überquert die Straße und wird von Auto erfasst

Freiburg - Eine Fußgängerin überquerte am Mittwochmorgen, 26.09.2018, kurz nach 6 Uhr, bei Dunkelheit, die Westendstraße in Richtung Holzmattenstraße. Dabei wurde sie von einem Auto, das in Richtung Ringsheim unterwegs war, erfasst. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg war von lebensgefährlichen Verletzungen auszugehen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

jc

