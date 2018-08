Polizeipräsidium Freiburg / Herbolzheim: Nachttischlampe löst ...

Herbolzheim: Nachttischlampe löst Matratzenbrand aus

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Ein durchgeschmortes Kabel einer Nachttischlampe führte am Freitagabend (17. August), gegen 21.27 Uhr, zu einem Matratzenbrand in einem Wohnhaus in der Straße "Sonnenhof". Die 83-jährige Bewohnerin machte noch durch Hilferufe auf das Geschehen aufmerksam. Durch das beherzte Eingreifen einer im Haus lebenden Familienangehörigen, welche die brennende Matratze aus dem Fenster warf, konnte ein Ausbreiten des Brandgeschehens verhindert werden. Die 83-jährige Rentnerin wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr von Herbolzheim war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz.

td

