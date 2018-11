Polizeipräsidium Freiburg / Herrischried: Randalierer ziehen ...

Herrischried: Randalierer ziehen durch Hogschür - sämtliche Schneezieler werden herausgerissen und ein Gartenschild beschädigt

Freiburg - In der Nacht zum Donnerstag zogen Vandalen durch Herrischried-Hogschür und rissen Schneezieler heraus. Mindestens zwei Personen, von der Erscheinung her jüngere Menschen, wurden gegen 04:00 Uhr von den Anwohnern dabei beobachtet. Sie zogen durch den Ort und hinterließen ein beschädigtes Gartenschild in der Kirchholzstraße und mindestens 30 herausgerissene Schneezieler in den Straßen Segeten, Römerstraße und Kirchholzstraße. Für die Gemeinde bedeutet dies ein nicht unerheblicher Zeitaufwand, um die Schneezieler wieder aufzustellen. Dem Eigentümer des Gartenschildes entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Am Ortsausgang in der Römerstraße wurden die Täter zuletzt gesehen, wo sich ihre Spur über die Waldwege in Richtung Görwihl verlor. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07761 934-0).

