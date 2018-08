Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, B 31, ...

Hochschwarzwald, B 31, Friedenweiler-Rötenbach, Unfall mit einer leichtverletzten Person

Freiburg - Am heutigen Morgen, gegen 08:40 Uhr, fuhr ein 32 Jahre alter Pkw-Kombi-Führer auf der B31, im Bereich des "Rötenbacher Waldes", in Fahrtrichtung Donaueschingen. Am Anfang des baustellenbedingten Spurwechsels fuhr der Fahrer ungebremst auf den dort angebrachten Fahrbahnrteiler auf. Das Fahrzeug wurde ausgehoben und fiel auf die linke Seite. Danach schlitterte das Fahrzeug noch ca. 40 Meter über den abgesperrten Fahrbahnteil. Durch den Unfall wurde die Ölwanne des Pkw aufgerissen, wodurch erhebliche Mengen Öl ausliefen. Möglicherweise hatte die tiefstehende Sonne den Fahrer geblendet. Durch den Unfall zog sich der Fahrer lediglich eine Schürfwunde zu. Die hinzugerufene Notärztin und der Rettungsdienst entließen den Fahrer nach der Erstversorgung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro. Die FFW Friedenweiler war mit 19 Helfern und 4 Fahrzeugen vor Ort und leisten Hilfe bei der Brandsicherung am Pkw und beim Abstreuen der großflächigen Ölspur. Für die Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma musste die B 31 gesperrt und umgeleitet werden.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Titisee-Neustadt Uwe Kaiser Telefon: 07651 / 9336 - 110 E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/