Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, B 500, zwischen Aha ...

Hochschwarzwald, B 500, zwischen Aha und Schluchsee, Unfall mit einer verletzten Person

Freiburg - Eine alleinbeteiligte 75-jährige Fahrzeugführerin fuhr am 9.10.18, gegen 15.00 Uhr, mit ihrem Pkw auf der B 500 in Richtung Schluchsee, als die Fahrerin am Ende einer langen Geraden, aus bislang ungeklärte Ursache, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb ca. 7m unterhalb der Fahrbahn auf einer Wiese liegen. Auf Grund ihrer körperlichen Gebrechen musste die leichtverletzte Frau mittels Drehleiter von der Freiwilligen Feuerwehr Schluchsee aus ihrem Pkw geborgen werden. Nach der Erstversorgung durch das DRK wurde die Verletzte in eine Klinik verbracht. Am verunfallten Pkw entstand Totalschaden.

