Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Breitnau, ...

Hochschwarzwald, Breitnau, Siedelbach, Schwelbrand von Feuerwehr gelöscht

Freiburg - Ein Anrufer meldete am 19.08.18, gegen 20.00 Uhr, einen ca.20qm großen Schwelbrand in einem Privatwald in Breitnau, Siedelbach. Die freiwilligen Feuerwehren Breitnau und Hinterzarten waren mit 25 Helfern vor Ort und löschten den Brand. Die Brandstelle befand sich abseits von Wegen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

