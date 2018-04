Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Breitnau, B 500, ...

Hochschwarzwald, Breitnau, B 500, Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Freiburg - Ein 56-jähriger Kraftrollerfahrer fuhr am 06.05.18, gegen 12.45h, auf der B 500 von Hinterzarten in Richtung Breitnau, als er von einem 18-jährigen Fahranfänger, mit dessen VW Polo, trotz Sperrfläche und durchgezogener Mittellinie überholt wurde. Der Rollerfahrer beabsichtigte zum gleichen Zeitpunkt, sich am Ende der Sperrfläche nach links einzuordnen, um in die Straße "Am Hirschenberg", Richtung Oberhöllsteig, abzubiegen. Es kam zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich dabei verletzte. Er wurde nach der Erstversorgung vom DRK vorsorglich in eine Klinik verbracht.

