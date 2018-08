Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Feldberg, ...

Hochschwarzwald, Feldberg, Schluchsee, Besonders schwerer Fall des Diebstahls von vier hochwertigen Fahrrädern im Gesamtwert von ca. 25000 Euro

Freiburg - Im Zusammenhang mit einem mehrtägigen Radrennen im Bereich des Hochschwarzwalds, wurde der Polizei bislang der Diebstahl von vier hochwertigen Fahrrädern gemeldet. Am Freitag, den 17.08.18, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr, wurde im Bereich Feldberg, Passhöhe, ein Rennrad im Wert von ca. 3000 Euro entwendet. Eine Beschreibung liegt noch nicht vor. In der Nacht vom 17./18.08.18 wurden, jeweils im Bereich von Hotelparkplätzen in Schluchsee, zwei Pkw-Kombi aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden insgesamt drei hochwertige Mountainbikes entwendet: 1. MB, Marke Simplon, rot-schwarz, Fulli, ca. 6 Monate alt, im Wert von 7000 Euro. 2. MB, Marke Canondale, Typ FSI Carbon2 im Wert von 5000.- EUR, mit Anbauten im Wert von 1000.- EUR, Farbe orange-neon. 3. MB, BMC, Typ Team Elite 01 one, Farbe schwarz im Wert von 8000.- EUR und Anbauten im Wert von 1000.- EUR. An einem der Fahrzeuge entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, oder zum Verbleib der Fahrräder Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lenzkirch, Tel.: 07653 964 390, in Verbindung zu setzten.

