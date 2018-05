Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Feldberg, Passhöhe, ...

Hochschwarzwald, Feldberg, Passhöhe, Verkehrsunfall ohne Verletzte

Freiburg - Ein in Richtung Lörrach fahrender Pkw-Führer überholte am 06.05.2018, gegen 11.20 Uhr, mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge, die ihre Fahrt verlangsamt hatten. Dabei bemerkte er zu spät, dass das vorderste Fahrzeug der Kolonne, in Höhe des ehemaligen Straßenmeistereigehöfts, nach links in einen Parkplatz abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei es glücklicherweise zu keinem Personenschaden kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

