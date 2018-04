Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Lenzkirch, Im ...

Hochschwarzwald, Lenzkirch, Im Angel, Gefährliche Körperverletzung, 17-jähriger Junge von Gruppe mißhandelt

Freiburg - Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde am Montagabend, den 16.04.18, gegen 20.00 Uhr, an der Bushaltestelle, Höhe der ehemaligen Gaststätte "Sommerberg", von einer vierköpfigen Jugendgruppe, drei Jungen und ein Mädchen, in aggressiver Weise angesprochen. Der Junge entfernte sich daraufhin, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden, wurde aber von der Gruppe verfolgt. In Höhe der Straße "Im Angel", wurde er dann von hinten zu Boden gestoßen, wobei er Schürfwunden an den Händen und im Gesicht davontrug. Als er versuchte aufzustehen, biss ihn das Mädchen in den rechten Unterarm. Im weiteren Verlauf wurde er mehrfach vom Wortführer der Gruppe vor die Brust gestoßen. Als der 17-Jährige dessen Hände festhalten wollte, wurde er von dem Mädchen in das rechte Handgelenk gebissen. Mit der linken Hand wollte er das Mädchen auf Distanz halten, worauf er nun in das linke Handgelenk gebissen wurde. Danach entfernte sich die Gruppe. Sie wird wie folgt beschrieben:

1. Wortführer: Ca. 16 Jahre, ca. 175 cm, normale Statur, südländisches Aussehen, dunkle Basecap mit der Aufschrift "NY", trug darüber die Kapuze eines dunklen Sweatshirts, graue Jogginghose. 2. Mädchen: ca. 15 Jahre, 165-170 cm normale Statur, braune schulterlange, glatte Haare mit Mittelscheitel, hellgraue Jogginghose, dunkle Bomberjacke. 3. Männlich, ca. 15 Jahre, ca. 165 cm, schmächtige Statur, braune Stoppelhaare, dunkle Bomberjacke, graue Jogginghose. 4. Männlich, ca. 16 Jahre, ca. 175 - 180 cm, normale Statur, braune kurze Haare, trug ein dunkles Sweatshirt und eine Bluejeans.

Wer Hinweise auf die Identität der Tatvderdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lenzkirch, Tel.: 07653 964390, in Verbindung zu setzen.

