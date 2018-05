Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, St. Märgen, B 500 / ...

Hochschwarzwald, St. Märgen, B 500 / L 128, Unfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Freiburg - Eine Pkw-Fahrerin fuhr am 06.05.2018, gegen 10.30 Uhr, von St. Märgen in Richtung Thurner. An der Einmüdnung zur B 500 übersah die Fahrerin beim Abbiegen einen aus Richtung Breitnau kommenden Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Zweiradfahrer stürzte und sich zum Glück nur leicht verletzte. Nach der Erstversorgung durch DRK und Notarzt wurde er vorsorglich in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der bei dem Unfall enstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12000 Euro.

