Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, ...

Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, L 156, Abzweigung zur Kläranlage, Verkehrsunfall mit Verletzten

Freiburg - Ein Pkw-Führer befuhr am 11.5.18, gegen 14.00 Uhr, die L 156 von Kappel kommend in Richtung Neustadt. Er beabsichtigte dann nach links in die Zufahrt zur Kläranlage abbiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zur Kollision, wobei die beiden Insassen im entgegenkommenden Fahrzeug leicht verletzt wurden. Sie wurden von einem Angehörigen vorsorglich in eine Klinik verbracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

