Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, ...

Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, Schützenstraße, geparkter Pkw machte sich selbständig

Freiburg - Eine Anruferin meldete der Polizei am 14.05.18, gegen 22.40 Uhr, dass sie im Bereich der Schützenstraße einen lauten Knall vernommen hatte. Vor Ort konnte von der eintreffenden Streife ein VW Golf festgestellt werden, welcher auf der Schützenstraße, mit der Front voraus, auf der Gegenfahrbahn stand. Eine Zeugin, welcher der Pkw ohne Licht entgegengekommen war, wendete unverzüglich mit ihrem Fahrzeug, um zu schauen ob es bei dem Unfall Verletzte gegeben hatte, was zum Glück nicht der Fall war. Das Fahrzeug wurde nach Angaben des Fahrers am Berg in der Schützenstraße abgestellt. Hierbei wurde vermutlich die Handbremse nicht richtig angezogen, bzw. kein Gang eingelegt, weshalb sich das Fahrzeug selbstständig machte und den Hang hinunter rollte. Dabei kollidierte der Pkw mit einer Straßenlaterne und kam wenig später auf der Schützenstraße zum Stehen. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Der Schaden an der Straßenlaterne kann noch nicht genau beziffert werden.

