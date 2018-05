Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, ...

Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, Stalterstraße, Vandalismus

Freiburg - Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht (24./25.05.18), vermutlich mit einem Stein o.ä., einen Pkw und einen aus Glas gefertigten Windfang eines Hauseingangs. An weiteren Pkw wurden die Seitenspiegel eingeklappt, jedoch nicht beschädigt. Bei dem zuvor genannten Pkw und dem Windfang enstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel.: 07651 9336-0, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Titisee-Neustadt Uwe Kaiser Telefon: 07651 / 9336 - 110 E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/