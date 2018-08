Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, ...

Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Titisee, Parkstraße, Pkw von Unbekannten beschädigt -Zeugen gesucht-

Freiburg - Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, waren in den vergangenen Tagen insgesamt sieben Motorroller entwendet worden. Sämtliche Fahrzeuge tauchten wieder auf, waren aber zum Teil stark beschädigt. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt konnte drei Tatverdächtige, zwei junge Männer und eine junge Frau, ermitteln, die die Taten gemeinschaftlich verübten und ihr Fehlverhalten in den Vernehmungen einräumten. Sie gelangen bei der Staatsanwaltsschaft Freiburg zur Anzeige.

Erstmeldung:

Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, Löffingen, mehrere Diebstähle von Motorrollern

29.08.2018, 10:26 Uhr

Im Laufe der vergangenen Tage wurde in Löffingen, in der Rötengasse, ein Motorroller entwendet. Dieses Fahrzeug wurde am Abend des 28.08.18 in Titisee-Neustadt, OT Neustadt, Vöhrenbacherstraße/Reichenbach, auf einer Weide liegend, aufgefunden. Das Fahrzeug war beschädigt. Die Wiederherstellungskosten belaufen sich auf ca. 300 Euro.

In der Nacht vom 27./28.08.18 wurde in Löffingen, Am Kurpark, ein weiterer Motorroller entwendet. Dieses Fahrzeug wurde in der Nähe des Tatorts, in beschädigtem Zustand, wieder aufgefunden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

In der gleichen Nacht versuchten Unbekannte einen weiteren Motorroller zu entwenden. Dieser war in Neustadt, im Bereich der Sebastian-Kneipp-Anlage, abgestellt. Der Versuch misslang. Der entstandene Schaden an der Verkleidung und dem Zündschloss beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Ein weiterer Geschädigter bemerkte am Nachmittag des 28.08.18, dass ihm sein Motorroller in Neustadt, im Finkenweg, vermutlich in der Nacht zuvor, entwendet worden war. Das Fahrzeug konnte von der Polizei im näheren Bereich des Tatorts aufgefunden werden. Durch den Diebstahlsversuch war an diesem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Sämtliche Fahrzeuge waren entsprechend gegen Diebstahl gesichert gewesen. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel.: 07651/93360.

