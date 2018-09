Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, ...

Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, Polizeibeamte beleidigt, Person in Polizeigewahrsam

Freiburg - Am 03.09.18, gegen 19.45 Uhr, teilte eine besorgte Mutter der Polizei mit, dass ihr erwachsener Sohn in stark alkoholisiertem Zustand nach Hause gekommen sei und sie nun Angst vor körperlichen Übergriffen habe. Beim Eintreffen der Polizei musste der 53-Jährige auf Grund seines starken Alkoholisierungsgrades in Gewahrsam genommen werden. Beim Verbringen zum Polizeirevier wurden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf das Übelste beleidigt. Somit muss der Beschuldigte nicht nur für die Unterbringung im Notarrest aufkommen, sondern wird auch wegen Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zur Anzeige gebracht.

