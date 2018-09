Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, ...

Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, Hauptstraße, Nötigung Beleidigung, Zeugenaufruf

Freiburg - Ein 18-jähriges Mädchen lief am 22.09.18, gegen 02.45 Uhr, entlang der Hauptstraße in Richtung Hochkreuzung. Plötzlich wurde sie von einem dunkelhäutigen Mann angesprochen. Sie ignorierte den Mann, der ihr daraufhin folgte, sich vor sie stellte und auch versuchte die junge Frau festzuhalten. Die 18-Jährige lief jedoch zügig und unbeirrt weiter, merkte jedoch, dass ihr der Mann folgte. Er bot ihr zwischenzeitlich auch Geld an, wenn sie mit ihm nach Hause komme. Da sie mit der Polizei drohte, wurde die Frau zuletzt auch noch verbal beleidigt. In Höhe der Hochkreuzeug wurde ein Pkw-Fahrer auf die Situation aufmerksam und ließ die junge Frau einsteigen, um sie nach Hause zu fahren. Der dunkelhäutige Mann wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, 1,80-1,85 cm groß, schlank, dunkel bekleidet, sprach gebrochen Englisch. Der zuvor genannte Fahrzeugführer, welcher die Frau nach Hause fuhr, wird gebeten, sich bei der Polizei, Tel.: 07651 9336-0, zu melden.

