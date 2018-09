Polizeipräsidium Freiburg / Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, ...

Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, Walter-Goebel-Weg, Aufbruch von Baucontaier

Freiburg - In der Nacht vom 26./27.09.18 drangen Unbekannte gewaltsam in einen Blech-Baucontainer ein. Aus dem Behältnis wurden eine Pflasterstein-Tischsäge (Marke: "Norton"), eine Motorflex (Beton/-Randsteinsäge, Marke: Stihl TS 700), sowie ein Baustellenradio(Marke: Hilti), entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Zeugen, die in diesem Bereich Verdächtiges beobachtet haben, bzw. zum Verbleib der entwendeten Gegenstände Angaben machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel.: 07651 9336-0, zu melden.

