Polizeipräsidium Freiburg / Höchenschwand: Sperrung der B 500 ...

Höchenschwand: Sperrung der B 500 nach Schneefällen wegen Verkehrsunfällen und quer stehender Lastwagen

Freiburg - Die starken Schneefälle am Donnerstagmorgen haben zu Verkehrsunfällen und zu Verkehrsbehinderungen wegen quer stehender Lastwagen geführt, weswegen die B 500 bei Höchenschwand komplett gesperrt werden musste. Die Verkehrsstörungen dauerten bis in den Nachmittag hinein. Die Räumdienste waren im Dauereinsatz. Immer wieder kamen Lastwagen an den Steigungen nicht weiter und blockierten die Straße. Zu zwei Verkehrsunfällen kam es im Laufe des Morgens. Die Folge eines Unfalles war die Vollsperrung der B 500. Ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer war mit Sommerreifen kurz vor 09:00 Uhr von Höchenschwand nach Häusern unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam und links gegen eine Leitplanke stieß. Von dieser wurde der BMW zurück auf die Straße geschleudert und kollidierte mit einem bergwärts fahrenden Lkw. Während der 59-jährige Lkw-Fahrer unversehrt blieb, wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 14000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Zu einem verunglückten VW-Geländewagen wurden der Rettungsdienst und die Feuerwehr gegen 10:00 Uhr bei Frohnschwand gerufen. Sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer konnten unverletzt aus dem demolierten Wagen steigen. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die 54 Jahre alte Fahrerin war auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten, der Wagen hatte sich mehrfach gedreht und war dann seitlich gegen einen Baum gekippt. Über die Beifahrertüre konnten die Insassen das Auto verlassen. Am VW entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/