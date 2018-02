Polizeipräsidium Freiburg / Höchenschwand/Wutöschingen: Mit ...

Höchenschwand/Wutöschingen: Mit reichlich Promille unterwegs - zwei Autofahrer gestoppt

Freiburg - Mit reichlich Promille waren am Freitag zwei Autofahrer, ein Mann und eine Frau, unterwegs. Beide konnten gestoppt werden. Der erste, ein 56 Jahre alter Mann, wurde am Freitag gegen Abend in Höchenschwand von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle fiel seine deutliche Alkoholisierung auf, die in einem Alcomatentest Bestätigung fand. Dieser ergab nämlich einen Wert von über 2 Promille. Die Frau, eine 36 Jahre alte Audi-Fahrerin, wurde in Wutöschingen kurz vor Mitternacht erwischt. Sie fiel durch ihre Alkoholfahne auf. 3 Promille zeigte hier der Alcomat an. Beide mussten mit zur Blutprobe. Die Führerscheine wurden ihnen abgenommen.

