Polizeipräsidium Freiburg / Hunderettung in Lörracher Tiefgarage

Mehrere Meldungen über eingesperrte Hunde in Pkws beschäftigten am Freitagmittag die Lörracher Polizei. Aus der Tiefgarage des Rewe-Centers erschienen mehrere aufgeregte Passanten und teilten mit, dass ein eingesperrter Hund jämmerlich bellen solle. Daraufhin überprüften die Beamten fußläufig die nahegelegene Tiefgarage und konnten ebenfalls das Bellen des Hundes wahrnehmen. Zudem konnte in der Tiefgarage eine Temperatur von über 30 Grad Celsius gemessen werden. Bei dem Versuch den Pkw zu öffnen, wurden die Beamten durch mehrere Passanten unterstützt. Hierbei wurde auch mitgeteilt, dass sich nur wenige Pkws nebenan ein zweiter eingesperrter Hund befinden solle. Dieser konnte glücklicherweise aufgrund des teils geöffneten Fensters des Pkws schnell befreit werden und auf das Polizeirevier Lörrach verbracht werden. Nicht nur der Vierbeiner freute sich offensichtlich über die frische Luft, sondern auch die Beamten des Revier Lörrachs nahmen den tierischen Besuch herzlich auf. Schließlich sind die Hunde jedoch wieder in die Obhut der rechtmäßigen Besitzer übergeben worden, bei welchen ein Bußgeldverfahren eingeleitet und Sicherheitsleistungen erhoben wurden. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein geöffnetes Fenster nicht immer ausreichend für die lieben Vierbeiner ist.

