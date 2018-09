Polizeipräsidium Freiburg / Ihringen - Polizei hilft beim ...

Ihringen - Polizei hilft beim Einfangen zweier ausgebüxter Ihringer Esel

Freiburg - Ihringen - Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei gegen 07:15 Uhr von Verkehrsteilnehmern gemeldet, dass auf der Fahrbahn zwischen Ihringen und Merdingen zwei Esel unterwegs seien. Die eintreffende Streifenbesatzung konnte die Tiere zunächst nicht sichten. Nach einem kurzen Abstecher zum vermuteten Herkunftsort, dem Ihringer Gnadenhof, stießen die Beamten nun doch auf die zwei Ausreißer, die bereits von zwei Fahrzeugführern von der Straße und in Richtung freies Gelände getrieben werden konnten. Mit Verstärkung der Polizeistreife konnten dann schließlich die Tiere, die zwischenzeitlich am saftigen Grün ihren Hunger stillten, eingekesselt werden. Mit Unterstützung einer Angehörigen des Reitvereins Ihringen gelang es dann schließlich, die beiden einzufangen und nach Hause zu bringen.

