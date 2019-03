Polizeipräsidium Freiburg / Ihringen - Unfallflucht unter ...

Ihringen - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Freiburg - Ihringen - Am frühen Sonntagabend wurde der Polizei Breisach mitgeteilt, dass ein roter VW Bus in der Wurzelbrunnenstraße in Ihringen gegen eine Hauswand gefahren sei und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt habe. Zeugen konnten den Verursacher gegen 18 Uhr in seinem Fahrzeug in der Nähe der Örtlichkeit feststellen, wo er sich jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr befand. Da den Beamten aufgrund des mitgeteilten Kennzeichens die Anschrift des Fahrzeughalters bekannt war, wurde diese aufgesucht und der 46-jährige Mann stark alkoholisiert angetroffen. Zunächst stritt er ab, selbst mit dem Pkw unterwegs gewesen zu sein, räumte jedoch später seine Fahrereigenschaft ein. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte ein Ergebnis von über 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weshalb er diesbezüglich ebenfalls zur Anzeige gelangt. Der Unfallschaden beläuft sich auf mehreren tausend Euro.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-0 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/