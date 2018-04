Polizeipräsidium Freiburg / Ihringen - Verkehrsunfall

Ihringen - Verkehrsunfall

Freiburg - Ihringen - Offensichtlich nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am 11. April 2018, gegen 13 Uhr, an der Einmündung L 114/K 4928 (Winklerberg) ereignete. Ein Pkw-Fahrer verlor in der Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und driftete nach links über eine Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn. Ein auf dem Fahrbahnteiler installiertes Verkehrszeichen wurde beschädigt, ebenso der Pkw.

