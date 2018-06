Polizeipräsidium Freiburg / Ihringen - Weinfest-Resümee

Ihringen - Weinfest-Resümee

Freiburg - Ihringen - Nach einem ruhigen Auftakt am Freitagabend verliefen die Ihringer Weintage auch an den Folgetagen aus polizeilicher Sicht durchaus moderat und trotz des hohen Besucherandrangs überwiegend friedlich. Im Bereich des Vergnügungsparks kam es immer mal wieder zu kleineren Streitigkeiten, die durch frühzeitiges polizeiliches Einschreiten jedoch ohne Probleme gelöst werden konnten. Es wurden über die kompletten vier Tage kaum strafbare Delikte registriert. Auch die Fahrzeugführer verhielten sich ordnungsgemäß; es mussten keine Fahrzeuge abgeschleppt werden. Offenbar wurden die öffentlichen Verkehrsmittel und Sonderbusse durch die Besucher sehr gut genutzt. Wie schon in den vergangenen Jahren hat sich auch diesmal wieder die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorganisationen (Polizei, Feuerwehr, DRK sowie dem Veranstalter) bestens bewährt.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-130 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/