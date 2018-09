Polizeipräsidium Freiburg / Ihringen - weitere Kontrollen für ...

Ihringen - weitere Kontrollen für Zugmaschinen

Freiburg - Auf Grund einiger schwerer Unfälle mit landwirtschaftlichen Zugmaschinen im Bezug zur Weinlese werden derzeit vermehrt im Kaiserstuhl Gespanne überprüft und einer Kontrolle unterzogen. In zurückliegender Zeit kam es durch Überladung und fehlende Sicherung bereits zu zwei schweren Unfällen mit Personenschaden und nicht unerheblichem Sachschaden. In diesem Zusammenhang gab es am Donnerstagmorgen in Ihringen einige Beanstandungen. Unter anderem ein Verstoß gegen die Ladungssicherung und mehrere Anzeigen wegen technisch illegalen Anhängevorrichtungen. Die Betroffenen werden mit einer Anzeige rechnen müssen.

