Polizeipräsidium Freiburg / Inzlingen: Fassadenkletterer bricht ...

Inzlingen: Fassadenkletterer bricht in Wohnung ein

Freiburg - Inzlingen: Fassadenkletterer bricht in Wohnung ein

Am Montagabend kam es in Inzlingen zu einem weiteren Einbruch. Tatort war eine in der Straße "Im Winkel" gelegene Wohnung. Der Täter kletterte über das Fallrohr der Regenrinne auf die Terrasse der Wohnung und schlug die Scheibe der Terrassentüre ein. Danach stieg er in die Wohnung ein, durchwühlte alles und entwendete Bargeld, Schmuck und einen Autoschlüssel. Als die Bewohner kurz vor 22 Uhr nach Hause kamen, sahen sie eine Person vom Haus wegrennen. Diese trug eine schwarze Mütze, die seitlich bedruckt war. Eine nähere Beschreibung des Unbekannten war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich.

de

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Dietmar Ernst Telefon: 07621 176-105 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/