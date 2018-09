Polizeipräsidium Freiburg / Jestetten: Fahrradfahrer verletzt ...

Jestetten: Fahrradfahrer verletzt sich schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg - Mit schweren Kopfverletzungen kam am Samstagmittag ein Fahrradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 55-jährige war gegen 12:00 Uhr in einem Garten liegend in der Jestetter Straße gefunden worden. Er war nicht ansprechbar, umgehend wurden die Rettungskräfte verständigt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungssanitäter erfolgte seine Verlegung mit dem Helikopter in eine Klinik. Der Radler hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Fahrradfahrer dürfte die Jestetter Straße talwärts befahren haben und kam in einer Rechtskurve von der Straße ab. Er touchierte dann auf dem Gartengrundstück einen Holzpfosten und eine Eisenstange, bevor der stürzte und dort auf der Wiese liegen blieb. Möglicherweise hatte er gesundheitliche Probleme, weshalb der von der Straße geriet. Es konnte abschließend auch nicht genau geklärt werden, wann der Mann gestürzt war und wie lange er schon auf der Wiese lag.

